Incidente stradale sulla statale 131, all’altezza del chilometro 200.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata, all’altezza del bivio per Muros - Cargeghe.

Il conducente, ferito, è stato trasportato all’ospedale civile di Sassari.

La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e bonificato l'area.

Sul posto anche Polizia Stradale e Anas.

(Unioneonline/D)

