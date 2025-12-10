Un rinvio a giudizio e un patteggiamento da decidere. Ieri in tribunale a Sassari il gup Giuseppe Grotteria ha disposto il processo per un 20enne sassarese accusato di rapina e lesioni nei confronti di un militare di 44 anni.

L’episodio in contestazione risale al settembre del 2024 quando a Monte Rosello, di notte, l’uomo viene aggredito da alcuni minorenni e, in particolare, dal 20enne e da un 19enne che lo colpiscono sul viso più volte.

L’obiettivo è rubargli il cellulare e, per ottenere lo scopo, una terza persona che indossa il casco gli dà alcune testate.

L’assalto provoca ferite guaribili in 30 giorni e un indebolimento permanente dell’udito. E se per il 20enne il giudice ha deciso per il rinvio a giudizio, oggi il giudice dell’udienza preliminare Sergio De Luca ha rinviato a febbraio per quantificare il patteggiamento relativo al 19enne, che dovrà includere anche un risarcimento per la parte offesa, assistita dall’avvocato Luca Sciaccaluga. A difendere il giovane invece l’avvocata Angelica Puggioni.

© Riproduzione riservata