“Magica, questa mister!”, “Uniti alla meta” e “Un calcio al razzismo”: sono solo alcuni titoli dei libri sullo sport e i suoi valori scelti per incuriosire gli alunni delle ultime tre classi delle Elementari e quelli della Scuola Media di San Donato. Non è un caso che l'iniziativa sia rivolta ai ragazzini e ragazzine del quartiere del centro storico, il più multietnico di Sassari.

Il laboratorio inaugurato questa mattina è organizzato dall'associazione Memoria Storica Torresina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo San Donato e si svolge nella Biblioteca dello Sport.

La particolarità è che i libri sono “nuovi” anche per gli insegnanti, che sono portati così a “scoprirli” in classe insieme agli alunni.

Il percorso si articola in un ciclo di incontri che si svolgeranno periodicamente all'interno della Biblioteca, durante l'orario delle normali lezioni, sino alla fine dell'anno scolastico. A guidare gli studenti in questa esperienza nuova e stimolante sarà la dottoressa Claudia Tamara Chelo, un'educatrice impegnata da anni in attività di animazione alla lettura in collaborazione con associazioni e cooperative, e responsabile di progetti di educazione alla lettura in vari comuni e biblioteche della provincia.

