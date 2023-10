Nessun ferito nella sparatoria di via San Donato a Sassari avvenuta all'ora di pranzo.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati esplosi sei o sette colpi da una pistola ma nessuno ha raggiunto una persona. Al momento sono in stato di fermo, nella caserma dei carabinieri, due nordafricani.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 13 è scoppiata una rissa nel vicolo, con un inseguimento che ha portato i protagonisti all'altezza del centro della via, dove sono avvenuti gli spari.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche la polizia di Stato e quella locale. Sono in corso accertamenti, da parte dei militari, per individuare i bossoli sparati.

