È stato ritrovato sano e salvo un'escursionista residente a Magenta, nel Milanese, che si era perso nella macchia mediterranea, nella zona di Capo Caccia ad Alghero.

L'uomo, 43 anni, si trovava in vacanza nell'Isola in compagnia di alcuni amici, quando si è perso creando allarme. Le ricerche si sono concluse con esito positivo dopo due ore di perlustrazione da parte delle forze dell'ordine.

Sul campo i vigili del fuoco, intervenuti con squadre a terra e con l'ausilio di un elicottero, che hanno scandagliato la zona in collaborazione con guardia costiera, polizia di Stato, corpo forestale, polizia locale e barracelli, insieme a tanti volontari.

Il turista, questa mattina, si era incamminato da solo nei sentieri dell'area circostante, senza fare rientro. Nel pomeriggio la richiesta di soccorso da parte degli amici.

Le ricerche erano si sono concentrate nella zona di Torre della Pegna e nei sentieri vicini, località impervia per la presenza di macchia mediterranea, con fitta vegetazione. L'uomo per fortuna è stato ritrovato in buona salute.

