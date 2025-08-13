Si è denudato e ha cominciato a compiere autoerotismo in spiaggia davanti ad un gruppo di ragazzine. È quanto successo ieri mattina a La Pelosa, a Stintino.

L’uomo, un turista di 40 anni, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, un comportamento che non ha lasciato indifferenti gli uomini della compagnia barracellare del posto, impegnati a sorvegliare la costa e le diverse località balneari.

È stato il comandante delle divise verdi, Gavino Depalmas, insieme alle colleghe a cogliere l’uomo in flagranza di reato.

Un atto compiuto in pieno giorno ad appena tre metri di distanza dalle ragazze che prendevano il sole. Sono state loro a chiedere l’intervento dei barracelli. L'uomo è stato portato dai carabinieri di Stintino che hanno provveduto a segnalare l’episodio alla Procura.

