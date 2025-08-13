La fortuna passa anche ad Alghero. Il SuperEnalotto ha portato nella città turistica oltre15mila euro.

Nell’estrazione di martedì 12 agosto, è stato centrato ad Alghero un “5” da 15.900,84 euro presso la tabaccheria Scannapiecoro in via XX Settembre dove è esploso l'entusiasmo con la speranza che la fortuna abbia baciato una persona in difficoltà.

Altre vincite in passato hanno portato allegria nella della Riviera del Corallo. Ora è già cominciata la caccia al fortunato vincitore.

Dalla tabaccheria non trapela nulla sulla sua possibile identità, ma si pensa possa essere anche un turista, vista la numerosa presenza di visitatori e vacanzieri nei giorni del massimo afflusso, con picchi previsti nel giorno di Ferragosto.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 14 agosto, sale a 38 milioni di euro.

