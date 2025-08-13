SuperEnalotto, ad Alghero un 5 da quasi 16mila euroLa giocata vincente nella tabaccheria Scannapiecoro di via XX Settembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La fortuna passa anche ad Alghero. Il SuperEnalotto ha portato nella città turistica oltre15mila euro.
Nell’estrazione di martedì 12 agosto, è stato centrato ad Alghero un “5” da 15.900,84 euro presso la tabaccheria Scannapiecoro in via XX Settembre dove è esploso l'entusiasmo con la speranza che la fortuna abbia baciato una persona in difficoltà.
Altre vincite in passato hanno portato allegria nella della Riviera del Corallo. Ora è già cominciata la caccia al fortunato vincitore.
Dalla tabaccheria non trapela nulla sulla sua possibile identità, ma si pensa possa essere anche un turista, vista la numerosa presenza di visitatori e vacanzieri nei giorni del massimo afflusso, con picchi previsti nel giorno di Ferragosto.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 14 agosto, sale a 38 milioni di euro.