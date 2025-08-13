Visita oggi a Sassari del comandante della Legione Carabinieri "Sardegna”, il generale di Divisione Stefano Iasson.

Il militare si è intrattenuto in via Rockfeller, nella sede del Comando Provinciale, dove è stato ricevuto dal colonnello Massimiliano Pricchiazzi, da una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio nell’intero nord Sardegna e dai colleghi dei reparti speciali presenti in Provincia. Nella circostanza il generale, che dal prossimo mese di settembre è stato designato per ricoprire un altro prestigioso incarico, ha voluto salutare tutti i militari presenti ripercorrendo gli oltre 2 anni trascorsi in Sardegna come comandante della Legione Carabinieri.

Iasson ha poi voluto conoscere tutti i carabinieri presenti salutandoli di persona, esprimendo loro il proprio ringraziamento per la costante dedizione mostrata nella propria missione. Dopo il saluto ai colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha voluto scattare una foto ricordo con i militari, firmando il memoriale del servizio intrattenendosi all’interno dell’ufficio del comandante di stazione.

Al termine della visita Stefano Iasson si è recato in Comune per vedere la mostra fotografica dedicata al Trasporto della Macchina a spalla di Viterbo, proprio la città da cui proviene il generale.

