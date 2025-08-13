Il Comune di Usini ha inaugurato il "Giardino delle emozioni", una immensa area verde pensata per il benessere, il tempo libero e la socialità di grandi e piccoli. Un parco inclusivo progettato in ogni sua parte per essere accessibile a tutti. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Antonio Brundu, alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale e parroco don Antonio Piga per la benedizione dell'intera area che sorge in via Pietro Nenni.

L'area che prevede uno spazio per attività sportive e playground, comprende una zona ristoro e un'area ludico inclusiva, una occasione per scoprire e vivere un nuovo luogo dedicato alla comunità.

L'intervento di valorizzazione è stato reso possibile grazie alle risorse derivanti da fondi comunali pari a 200mila euro. Inoltre da lunedì 11 agosto è stato riaperto il tratto di strada che collega via Garibaldi basso con la parte alta attraversando via Marconi. Sarà possibile accedervi anche da piazza Castello. Il tratto di via Marconi, compreso tra via Garibaldi e via Risorgimento sarà pedonabile fino alla data del 25 agosto.

