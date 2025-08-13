Rinnovato stamattina, in Comune a Sassari, il tradizionale brindisi con gli ex sindaci.

«Insieme per rispettare la tradizione e per valorizzare il principio della continuità come elemento prezioso per immaginare la città di domani», queste le parole con cui il primo cittadino Giuseppe Mascia ha accolto i suoi predecessori alla vigilia della Discesa dei Candelieri.

All’invito inoltrato dal primo cittadino hanno risposto Fausto Fadda, Giacomo Spissu, Franco Borghetto, Anna Sanna, Nanni Campus, Gianfranco Ganau e Nicola Sanna.

L’incontro, avvenuto nell’ufficio in cui tutti i presenti hanno lavorato in passato per la città, è poi proseguito nella sala giunta per le foto di rito e l’augurio “A zent’anni!”.

