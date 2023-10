Si indaga per una presunta sparatoria in via San Donato a Sassari. Un'ora fa circa scatta l'allarme nel centro storico per due colpi sentiti all'interno di un'abitazione, interpretati come provenienti da un'arma da fuoco.

Subito dopo si sarebbero viste delle persone scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato con mitra e giubbotti antiproiettile, e la polizia locale. I militari dell'Arma sono in cerca di un'eventuale ogiva che al momento però non si troverebbe.

Al momento la zona è isolata e si sta indagando per capire quanto accaduto.

L’episodio si inserisce in un clima di tensione che sembra aver avvolto il centro storico.

AGGIORNAMENTO: DUE NORDAFRICANI FERMATI PER LA SPARATORIA

