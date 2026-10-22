L'incontro al Festival del Turismo Itinerante, tenutosi nei giorni scorsi a Stintino, traccia la rotta per l'alleanza costiera: confermata la visita della delegazione di Camogli in autunno e programmato un tavolo operativo per la candidatura del territorio a Capitale del Mare 2027. L’evento nella cornice di Piazza dei 45 è stata occasione per presentare l'incontro dedicato al progetto "Stintino: una storia da raccontare" e al futuro del territorio rivierasco del Golfo dell'Asinara. L’iniziativa, moderata dal presidente del Festival del Turismo Itinerante Rosario Musmeci, ha registrato una partecipazione corale di altissimo profilo istituzionale. Oltre alla sindaca di Stintino Rita Limbania Vallebella, al coordinatore di progetto Tommaso Sussarello e agli amministratori locali dei Comuni del territorio, i lavori hanno visto l'intervento dell'Assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, che ha portato importanti dati sul turismo a conclusione stagione 2026, osservando la rilevanza strategica dell'iniziativa per la valorizzazione dell'identità e del turismo delle radici dell'isola. Particolarmente significativo è stato il messaggio di unione inviato dalla Liguria: il saluto del Sindaco di Camogli, Giovanni Anelli, è stato portato ufficialmente per parola del Presidente del Consiglio Comunale di Camogli, Paolo Terrile, a testimonianza di un legame storico e culturale indissolubile che affonda le sue radici nell'esperienza comune dell'Asinara.

L'idea è quella di strutturare un organico piano di collaborazione tra i Comuni della parte centro-occidentale del Golfo dell'Asinara ha suscitato un profondo interesse da parte degli amministratori presenti. La condivisione della matrice linguistica turritana, delle rotte enogastronomiche e della memoria marittima è stata riconosciuta come la pietra angolare per costruire una visione dello sviluppo costiero coesa, sostenibile e aperta all'accoglienza. L'incontro si è concluso con la conferma delle prossime tappe operative, ovvero il rinnovato invito agli amministratori camoglini: nel corso del prossimo autunno, la delegazione istituzionale del Comune di Camogli sarà ospite a Stintino per la sigla dell'accordo di collaborazione tra il Museo delle Tonnare (MUT) e il Civico Museo Marinaro "Gio Bono Ferrari". Inoltre verrà convocato il tavolo operativo per "Capitale del Mare 2028": è stata calendarizzata la costituzione di un tavolo di lavoro in cui la consulente di progetto, Arch. Daniela Cavallo (già Direttrice della candidatura di Bardolino - Lago di Garda a Capitale della Cultura), illustrerà ai Sindaci e ai partner del Golfo le modalità, le linee guida e i risultati attesi per avviare la candidatura ufficiale del territorio a Capitale del Mare 2028.

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