Sul ring allestito a Sassari nella terrazza di Piazza Mercato Civico si confronteranno non solo le nazionali Under 23 di boxe di Italia, Belgio e Svizzera, ma anche alcuni scrittori. Non solo la campanella delle riprese, ma anche la musica di alcuni artisti locali. Format davvero originale per la seconda edizione del Trofeo Shardana - Memorial Antonio Demontis, manifestazione che unisce boxe internazionale, musica e cultura nel cuore del centro storico sassarese. Da venerdì a domenica si svolgerà la manifestazione nata dalla volontà della Crew Shardana di ricordare Antonio Demontis, giovane imprenditore sassarese e grande appassionato di pugilato, prematuramente scomparso.Gli organizzatori hanno il supporto di AutoA, Autonoleggi Demontis e ASD Boxing Team Erittu.

Il via venerdì alle 18 con l'inaugurazione ufficiale. Alle 18.30 "Scrittori alle Corde": Denise Pisanu incontra Giacomo Porcu in un confronto letterario sul ring delle parole. Alle 19.30 i primi incontri del triangolare internazionale Under 23 Italia - Belgio-Svizzera. Presente anche il cagliaritano Francesco Pinna (neo campione regionale categoria 55 kg), pronto a indossare per la prima volta la maglia azzurra.

Sabato alle 11 manifestazione Gym Boxe e Sparring-IO. Seguiranno la musica dal vivo con Vindice & The Soptoscript e il Dj set di DJ Shit. Alle 17 il confronto interregionale di boxe Sardegna-Lazio. Dalle 18.30 Dj set di Angela Colombino e CLIP, Collettivo Letterario Informale Performativo con la lettura "Mi bari un pizzinnu". Alle 19.30 seconda giornata del triangolare internazionale Under 23 Italia-Belgio-Svizzera. In chiusura concerto degli Allee Der Kosmonauten.

Domenica dalle 18 giornata conclusiva del triangolare internazionale Under 23 Italia-Belgio-Svizzera.

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