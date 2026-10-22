Rientra il conflitto e la vertenza si chiude. A Sassari pare essersi trovata la quadratura del cerchio sul nuovo Capitolato Speciale d'Appalto dei Servizi Educativi per l'Infanzia del Comune. Oggetto di una dura denuncia, nei giorni scorsi, della Fp Cgil Nord Sardegna che aveva riferito di tagli alle ore di lavoro, di contratti a rischio, e di una compromissione della qualità dei servizi educativi. Chiedendo un incontro urgente con il sindaco Giuseppe Mascia, a distanza di alcuni mesi dal precedente, dove gli si erano ventilate le criticità del nuovo contratto 2026-28. Esplose nel faccia a faccia ufficiale con le cooperative gestrici, Alfa, Beta, Le Délices, rendez-vous da clausola sociale del Ccnl quando si insedia l’appalto, nodi che investivano gli asili delle vie Cottoni e Quasimodo, metà di due lotti diversi sui tre dell’intera operazione di Palazzo Ducale. Dalla deflagrazione si sono ricomposti i pezzi, grazie alla vertenza aperta da Fp Cgil, e anche all’incontro di ieri con il primo cittadino.

«Oggi», scrive in una nota la Fp Cgil, «sono stati chiusi due accordi di cambio appalto con la piena applicazione della clausola sociale e il mantenimento di tutti i diritti e le condizioni pregresse». Un’intesa raggiunta dalla segreteria territoriale composta da Jessica Cardia, Claudia Fadda, Alessia Serra e Paolo Dettori per un servizio che rientra tra le eccellenze di Palazzo Ducale, destinatario di diverse premialità, anche da parte della Regione. «Una soddisfazione non solo per il mantenimento di tutte le garanzie e le condizioni di lavoro ma anche perché», rimarca il comunicato, «con l’azione vertenziale e la collaborazione col sindaco si sono tutelati meglio valori importanti come qualità del servizio e continuità educativa, temi fondamentali per i bambini e le loro famiglie. Anche i carichi di lavoro delle dipendenti non saranno aggravati». Ci sono altri punti che, a parere della Fp Cgil, andrebbero rivisti e, tra questi, il regolamento di gestione e di accesso agli asili nido per cui chiederà un altro confronto.

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