“Io non rischio”: a Pozzomaggiore si fa prevenzione con la Protezione civileI volontari di Protezione Civile intendono informare i cittadini sui rischi presenti nel territorio
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Si intitola “Io non rischio” la campagna avviata dalla Protezione civile del Meilogu, che farà tappa, sabato 24 ottobre alle 10, in piazza Maggiore a Pozzomaggiore. Un momento dimostrativo sulle buone pratiche, interventi per la sicurezza in caso di alluvioni, incendi boschivi, temporali e maltempo. Si tratta di un'attività di prevenzione, un primo passo per proteggere le persone e tutta la comunità.
I volontari di Protezione Civile intendono informare i cittadini sui rischi presenti nel territorio, diffondere comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e promuovere una cultura della consapevolezza e della sicurezza. L'iniziativa è rivolta ai tutti i cittadini, in particolare gli studenti delle scuole di Pozzomaggiore con i quali condividere conoscenze e ricordare che ciascuno, con la propria preparazione e competenza, potrebbe fare la differenza.
La conoscenza dei rischi rappresenta il il primo passo per proteggersi, una informazione adeguata rende una comunità più sicura. "Io non rischio" è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.