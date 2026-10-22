Il Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, ha aperto le porte per accogliere le studentesse e gli studenti dei licei dell'Istituto di istruzione superiore "Mario Paglietti" e i loro coetanei spagnoli provenienti da Huelva, in Andalusia, coinvolti nel progetto di mobilità internazionale Erasmus+. Sette le ragazze e i ragazzi andalusi arrivati a Porto Torres con le loro insegnanti Pilar Carmona e Maria Angeles Espina per vivere l'esperienza di scambio culturale e formativo a stretto contatto con la realtà scolastica e le famiglie del territorio. Durante l'incontro col sindaco Massimo Mulas hanno espresso il loro entusiasmo per l'opportunità di conoscere da vicino la cultura e le tradizioni italiane e hanno manifestato gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta sia a scuola sia dalle famiglie ospitanti. Il primo cittadino ha dato il benvenuto alla delegazione accompagnata dal dirigente scolastico Daniele Taras e dalla docente Valentina Tuveri, ideatrice del progetto e componente della Commissione Erasmus dell'Istituto insieme ai colleghi Valentina Natale, Paolo Fabbri e Alessandro Benini.

«Momenti di incontro e amicizia come questi», ha sottolineato il sindaco, «hanno un grande valore istituzionale, educativo e umano. Non rappresentano solo un'occasione di apprendimento e di dialogo interculturale, ma sono esperienze che lasciano un segno profondo nel percorso di crescita di tutti voi; le apprezzerete maggiormente e lo ricorderete con grande piacere quando sarete più adulti. In uno scenario internazionale complesso come quello attuale, segnato da guerre e divisioni che separano i popoli, costruire ponti tra Paesi, culture e nuove generazioni assume un significato ancora più importante. Ringraziamo quindi la dirigenza e il corpo docente dell'Istituto Paglietti e i loro colleghi spagnoli per aver reso possibile questa iniziativa».

Il dirigente Daniele Taras, infine, ha ribadito l'impegno dell'Istituto Paglietti nella promozione di attività formative di respiro internazionale attraverso scambi culturali, gemellaggi e progetti di mobilità che consentono agli studenti di confrontarsi con realtà differenti e ampliare i propri orizzonti. Lo scambio proseguirà la prossima primavera, quando un gruppo di studentesse e studenti di Porto Torres partirà alla volta della Spagna nel segno della conoscenza, della collaborazione e dei valori europei.

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