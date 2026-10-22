Parametri fuori norma a Osilo: vietato l’uso alimentare dell’acquaIl provvedimento preso dall’amministrazione comunale
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Divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare in tutto il territorio comunale di Osilo. La disposizione a seguito delle analisi effettuate dall’Asl di Sassari, che ha rilevato i valori di trialometani totali superiori ai limiti di legge nell’acqua della rete idrica dell’abitato del paese.
L’acqua non potrà essere utilizzata per bere né per la preparazione di alimenti e bevande. È consentito l’utilizzo soltanto per gli usi igienici. Il divieto resterà in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale dell’Asl relativa al ripristino della conformità dell’acqua ai parametri di legge.
Il provvedimento preso tramite ordinanza dell’amministrazione comunale riguarda non solo la cittadinanza ma anche tutti gli esercizi pubblici commerciali. Disagi che determinano per alcune attività la chiusura dei negozi in attesa del rientro dei parametri nella norma.