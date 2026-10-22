Il cibo come motore di sviluppo economico, promozione turistica e inclusione sociale. È il tema della tavola rotonda “Turismo Enogastronomico, Qualità e Sociale nel territorio di Alghero”, in programma venerdì 23 ottobre alle 18 al Mercato Civico di via Sassari, nell’ambito della manifestazione “A Tutto Gusto”.

L’incontro, moderato da Tommaso Sussarello, esperto enogastronomo e referente sardo dell’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana (ASA), riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della scuola, della ristorazione e del sociale per discutere delle opportunità offerte dalle produzioni locali, dalla formazione professionale e dalla destagionalizzazione turistica.

Ad aprire i lavori sarà Fausto Tavera, presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari. Tra gli interventi, quello del professor Alessio Tola, direttore del Centro Politiche e Bioeconomia del CREA, dedicato alla tracciabilità e al valore economico della filiera corta, e dell’assessore comunale Enrico Daga, che affronterà il rapporto tra grandi eventi, turismo sportivo e valorizzazione delle produzioni locali. Spazio anche alla solidarietà e all’inclusione, con padre Stefano Gennari di Mondo X, lo psicologo Franco Ferreri, il docente Umberto Dacrema e Gabriella Sechi, presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi.

Al centro del confronto, il ruolo della ristorazione nei percorsi di recupero, formazione e reinserimento sociale. Il dirigente scolastico dell’Ipsar Angelo Parodi approfondirà il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, mentre l’assessora al Turismo Ornella Piras e il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu si concentreranno sulle strategie per rafforzare l’attrattività della destinazione attraverso l’enogastronomia e promuovere il territorio anche fuori stagione. L’obiettivo è costruire una rete tra produttori, ristoratori, istituzioni e operatori turistici, trasformando le eccellenze agroalimentari in opportunità di crescita per Alghero.

Al termine della tavola rotonda, aperitivo e degustazione di prodotti locali offerti dall’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari e dagli sponsor della manifestazione.

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