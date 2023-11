Al via la terza edizione dell’AsinaraLab02, un laboratorio organizzato dall’ente Parco nazionale dell’Asinara che annuncia la prima edizione della Biennale di Resilienza, Arte e Paesaggio, un evento collaterale pre - opening della XII Biennale di Paesaggio di Barcellona, in programma dal 24 al 28 novembre.

L'evento dal titolo “Decarbonization and the Poetry of Remediation”, curato da Anna Caterina Piras (per l'Associazione LWCircus) e Vittorio Gazale (per il Parco dell'Asinara), si terrà il prossimo giovedì 23 novembre alle 9 presso il Parco dell'Asinara, in collaborazione con l'associazione LWCircus-Onlus e la Biennale del Paesaggio di Barcellona, con il supporto della Fondazione Banco di Sardegna.

In lingua italiana e inglese, il simposio vede contributi di alcuni dei maggiori esperti contemporanei, tra architetti, architetti del paesaggio, artisti, urbanisti curatori ed ecologi, sulle tematiche della sostenibilità ambientale e pratiche sociali nella progettazione contemporanea, provenienti da tutto il globo, dall'Europa, all'Asia, Australia, Africa ed America che interverranno di persona e online, per sollecitare il dibattito intorno a tematiche ambientali impellenti, quali la decarbonizzazione, la conservazione, l'arte e l'inclusione sociale, nella splendida cornice del parco dell'Asinara, a continuazione di un percorso condiviso, partito sin dal 2021 nell'ambito della XVII Biennale di Architettura di Venezia.

