Niente acqua a Sassari in alcune vie il prossimo giovedì 8 maggio. Abbanoa ha comunicato che dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua, a causa di alcuni lavori di efficientamento delle reti idriche, nelle vie Amundsen, Cadamosto, Spinola e Marco Polo dalle 9 fino al completamento delle operazioni, stimato per le 18.30.

Il disagio è dovuto al collegamento della nuova condotta che si compirà proprio in via Amundsen e all’interno della serie di «interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna» che nel complesso vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi Pnrr. Sassari ha ricevuto risorse finanziarie per oltre 6,6 milioni di euro da utilizzare per la sostituzione integrale di oltre 7 chilometri di condotte. Razionalizzare il funzionamento del sistema idrico e diminuire le dispersioni sono gli obiettivi perseguiti.

Oltre via Amundsen sono interessate da questo appalto le vie Binna, Satta Branca, Roth, Guarino, Riccio, Gramsci, Tavolara, Deffenu, IV novembre, Turati, Matteotti, Principe di Piemonte, Principessa Maria, Monte Grappa, Cordedda, Principessa Mafalda, Einaudi, Copenaghen, Lu Regnu, De Martini, Lenci, Bruno, Era, Spanu Satta, Cordella, Tirso, Lago di Baratz Pigafetta, Cadamosto, Gorizia, Savoia, Luna e Sole, Vittorio Veneto, Binna, Biasi, viale Trento, viale Mameli, viale Caprera, piazza Santa Maria e piazza D’Armi.

