Finalmente i bambini di Santa Maria Coghinas e dei paesi limitrofi potranno riavere il loro scuolabus. Era il 29 dicembre del 2024, quando un incendio doloso lo ha letteralmente divorato, lasciando le famiglie del paese prive di un servizio fondamentale per i loro figli, distruggendo i sogni di numerosi bambini che si spostavano nel territorio anche dai paesi vicini.

«Grazie alla sensibilità del consigliere regionale Aldo Salaris - ha spiegato il sindaco Pietro Carbini - con un emendamento inserito in finanziaria, abbiamo ottenuto 100mila euro che serviranno per acquistare il nuovo pulmino in tempi rapidissimi, evitando ulteriori disagi per le famiglie e anche per il comune».

Infatti, dopo l’evento doloso, per ripristinare immediatamente il servizio il comune ha noleggiato un altro scuolabus, attingendo da fondi comunali e da spese correnti. Pur mantenendo la stessa retta, di fatto il comune non aveva un mezzo di trasporto di proprietà, ed era necessario trovare in tempi rapidi una soluzione. Che è arrivata con il finanziamento di 100mila euro ottenuto grazie all’intervento del consigliere regionale, che entro l’anno permetterà di acquistare il nuovo scuolabus.

«La notizia ci ha riempito di gioia - continua il sindaco Pietro Carbini - perché ancora una volta è stata dimostrata una grande sensibilità verso le esigenze dei più piccoli colpiti, in questo caso specifico, da un evento doloso inspiegabile. Gli stessi bambini in più occasioni di sono dimostrati preoccupati e tristi per aver perso quello che di fatto era un diritto alla mobilità. Lo scuolabus che abbiamo individuato sarà più grande, avrà a disposizione qualche posto in più, rispondendo alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi, che hanno il diritto di potersi spostare per esigenze scolastiche in totale sicurezza e senza difficoltà.»

Questo nuovo mezzo, avendo una capienza più importante, permetterà anche al comune di risparmiare nei viaggi di istruzione, dove per esigenze di numero di posti era costretto ad affittare un pullman più grande.

L’operazione di acquisto, non appena verrà firmata la convenzione con la regione, sarà svolta in tempi rapidi.

