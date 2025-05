Mario Fois, atleta turritano della società Aps Maestrale Porto Torres, è entrato a far parte del Club Azzurro di pesca sportiva, un prestigioso risultato raggiunto in occasione della 50ª edizione dei Campionati Italiani di pesca da natante, che ha visto in gara nelle acque del Golfo dell’Asinara 76 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Abilità e prestazione di altissimo livello, hanno consentito all’atleta di Porto Torres di conquistare l’ingresso nel Club Azzurro di canna da natante, rappresentando un’eccellenza del territorio e distinguendosi per tecnica e passione. Un riconoscimento che testimonia non solo il suo impegno personale, ma anche il valore del lavoro svolto dalla società Aps Maestrale e da tutto il movimento della pesca sportiva locale.

I complimenti sono arrivati anche dal commissario tecnico della nazionale, Franco Nostrini, a conferma dell’importanza di questo traguardo. A vincere il 50° Campionato di canna da pesca da natante Marco Polignano, seguito da Marco Volpi e Marco Meloni, in un evento organizzato da Aps Maestrale Porto Torres, Asd Poseidon 1984 Alghero e Larus Sassari.

