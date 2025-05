A fuoco uno scooter all’interno della piscina comunale, l’incompiuta che, nel quartiere Oleandro di Porto Torres, è da tempo in stato di degrado e incuria. Le fiamme hanno distrutto alcuni materiali e rifiuti depositati nella struttura abbandonata, divenuta ricettacolo di topi e insetti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che tempestivamente hanno spento il rogo, divenuto rischioso per la criticità in cui si trovano le pareti dello stabile. Una struttura di mattoni rossi mai portata a compimento e circondata da una distesa di erbacce che invadono l’immobile fino ad arrivare ai marciapiedi, con pericoli per gli automobilisti che vi transitano.

Porto Torres, la piscina abbandonata nel degrado (foto Pala)

Attorno una situazione di assoluto degrado in prossimità delle abitazione, una condizione che i residenti lamentano da anni, senza alcun intervento di manutenzione del verde e con il rischio che alcune pareti col tempo possano cedere.

La piscina incustodita è divenuta luogo di ritrovo di bande di ragazzini, autori dell'atto vandalico: hanno accesso il fuoco bruciando il mezzo, privo di targa, probabilmente abbandonato da tempo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull'accaduto.

