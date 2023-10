La Giunta comunale di Sorso ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di riqualificazione del piazzale antistante la chiesa della Beata Vergine Noli Me Tollere e il convento dei frati minori Cappuccini.

«Il progetto generale», dichiara il sindaco Fabrizio Demelas, «nasce come un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana di tutta l’area che corre parallela a via Noli Me Tollere e si estende da via Padre Pio, sino all’ingresso della scuola materna “Cappuccini”. Attualmente tale area, tanto cara ai sorsensi per ciò che rappresenta storicamente, in particolare con riferimento al culto della Beata Vergine Noli me Tollere, si presenta sia sul piano architettonico che su quello della funzionalità e fruibilità, piuttosto disordinata e senza una logica d’insieme. L’idea che abbiamo consegnato ai progettisti e che perseguiamo è quindi quella di restituire uniformità ad un intero contesto, ridefinendo innanzitutto geometrie e proporzioni tra ambiti destinati al traffico veicolare e all’uso pedonale».

«Il culto e la devozione profonda di Sorso e di tutto il territorio per la Beata Vergine Noli Me Tollere meritavano da tempo uno spazio, un accesso e una cornice architettonica adeguata», afferma il consigliere regionale e comunale Antonello Peru. «Per questo motivo abbiamo programmato un’opera che darà una veste completamente nuova a tutta l’area, contribuendo tra l’altro a incentivare ancora di più il turismo religioso».

Le opere previste in progetto per il primo lotto ampliano le dimensioni dell’attuale largo Cappuccini, e prevedono in particolare il rifacimento completo della pavimentazione sino a via Madau, con l’inserimento di nuove alberature e nuovi arredi: tra questi nel lato rivolto verso l'accesso alla scuola materna elemento di valorizzazione e di attrazione, nonché di mitigazione delle condizioni microclimatiche, soprattutto durante la stagione estiva, sarà la nuova fontana a pavimento.

© Riproduzione riservata