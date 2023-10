Via al percorso della Terra d’Olio 2023, la manifestazione organizzata e promossa dal Comune di Sorso, in collaborazione con Città dell'olio, Oleificio Uggias e Assolisa per la valorizzazione e la tutela del patrimonio olivicolo locale.

Un’iniziativa di sostegno all’intero comparto, in un territorio a forte vocazione olivicola, con i suoi oltre 1350 ettari di superficie agricola dedicata, il 31,4 per cento della superficie agricola totale comunale in cui l’olivicoltura e la produzione di un olio extra vergine di oliva di qualità rappresentano un patrimonio ambientale, economico, culturale e sociale di grande valore per i produttori, per la comunità e per l’intero territorio.

La manifestazione è stata presentata stamattina al Palazzo Baronale dall’assessore alle Attività produttive Federico Basciu, dal vice presidente nazionale delle Città dell'olio Giovanni Antonio Sechi, e da Maria Pina Casula in rappresentanza dell’Assolisa. Le iniziative riguardano l’intero settore olivicolo e oleario e si rivolgono ad un target molto ampio, coinvolgendo addetti ai lavori, consumatori e appassionati al tema di tutte le età.

«Terra d’Olio intende valorizzare il comparto olivicolo locale puntando sull’importanza che questo riveste per il tessuto sociale, culturale ed economico del territorio - ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive Federico Basciu, che di recente è stato nominato coordinatore provinciale di Città dell’olio - . Abbiamo un territorio con enormi potenzialità, ed è nostro dovere e volontà promuoverlo e valorizzare le sue eccellenze e le aziende locali».

Si comincia domenica 29 ottobre con la Camminata tra gli olivi (9.30-12.30), con partenza dal Palazzo Baronale. L’11 novembre la Giornata dedicata alla raccolta delle olive con dimostrazioni in campo - (ore 9 – 18). Per il 24 novembre è in programma un Corso di assaggio con esperto oleologo - (ore 16 – 19 al Palazzo Baronale). Il 25 febbraio (9.30 – 17.30) Giornata dedicata alla potatura dell’olivo con lezione teorica e dimostrazioni in campo.

Il concorso oleario “Terra d’Olio 2024”, rivolto ad aziende olivicole/olearie professioniste e hobbistiche, si svolgerà tra gennaio e marzo 2024, con la cerimonia di premiazione in programma il 24 aprile. Da ottobre 2023 a gennaio 2024 il progetto Olio EVO. Dal campo alla tavola, dedicato alla Scuola primaria.

