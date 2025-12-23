Si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla traversa della strada vicinale di Predugnanu, a Sorso, con la conseguente riapertura al traffico della viabilità. La infrastruttura precedente, non più conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza idraulica e strutturale, è stata completamente ricostruita in cemento armato, nel rispetto degli attuali standard tecnici.

L’intervento ha incluso anche la protezione dell’alveo nei tratti maggiormente esposti a fenomeni di erosione in prossimità del ponte, oltre al rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso e della segnaletica orizzontale nel tratto interessato. L’opera rientra in un più ampio programma di interventi finanziati dalla Regione Sardegna – Ufficio del Commissario governativo per il rischio idrogeologico, per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza di diverse aree del territorio comunale.

Si tratta di un piano articolato, in parte già completato e in parte in fase di ultimazione. Nell’ambito dello stesso finanziamento sono già stati realizzati: lo stombamento di un tratto del canale tombato in prossimità del lavatoio di Maiori; il rifacimento di porzioni dell’alveo, con strutture in cemento armato e sezioni idrauliche adeguate, nel tratto compreso tra via Siglienti e il ponte di via Castelsardo, in prossimità dell’ingresso della zona industriale; ulteriori interventi di messa in sicurezza dell’alveo in località Predugnanu, in corrispondenza dell’attraversamento di una condotta fognaria.

Nei prossimi mesi sono previsti il completamento delle griglie di sovrapressione nel tratto residuo del canale tombato in prossimità del lavatoio di Majori e una serie di interventi puntuali di risagomatura dell’alveo e di decespugliamento della vegetazione lungo alcuni tratti del Rio Predugnanu. «Con la riapertura della strada di Predugnanu restituiamo sicurezza e piena funzionalità a un’infrastruttura importante per il nostro territorio - dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione del rischio idrogeologico, che stiamo portando avanti con risorse regionali significative e con una programmazione attenta e concreta. Investire sulla messa in sicurezza dei corsi d’acqua e delle infrastrutture – conclude il primo cittadino-significa tutelare i cittadini, il territorio e il futuro della nostra comunità. Continueremo su questa strada con gli interventi già programmati e di prossimo completamento».

