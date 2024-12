Il consiglio comunale di Sorso ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, votato a maggioranza. È stata l’assessore al Bilancio e alla Programmazione Serena Sini a illustrare il documento. «Il Dup 2025-2027, in continuità con il triennio precedente», ha sottolineato nella sua esposizione l’assessora, «evidenzia come l'amministrazione già in questa prima fase del secondo mandato abbia posto le basi per il raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nel programma elettorale, per consegnare alla nostra Comunità una città più moderna, accogliente e con maggiori e migliori servizi».

Tra i punti indicati nel DUP per raggiungere questi obiettivi, il nuovo progetto per il trasporto pubblico locale, il nuovo polo sociale, la nuova scuola civica di musica e nuove opere pubbliche «il completamento della manutenzione straordinaria della viabilità cittadina, la prossima ultimazione delle piazze Marginesu e Garibaldi, l’attenzione verso l'edilizia scolastica, l’ulteriore miglioramento del Parco Vita, solo per citare alcuni esempi».

E ancora, il turismo, con azioni volte ad allargare i flussi e intercettare la domanda sempre più importante che giunge dal turismo religioso, culturale ed enogastronomico. Altro elemento di rilievo del documento è quello che riguarda la sicurezza, con l’implementazione del personale di polizia municipale, dei sistemi di videosorveglianza, dei passaggi pedonali rialzati e l’adozione del PEBA, il Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere architettoniche.

I temi sono stati approfonditi nel corso della discussione anche dagli interventi degli assessori Camboni, Basciu, Mangatia e dal sindaco, che in risposta ad alcuni dubbi di interpretazione giunti dai banchi dell’opposizione ha ribadito: «Al Dup 2025/2027 che discutiamo oggi non manca nulla, ci sono le linee programmatiche di mandato del sindaco e con esse tutti i principali obiettivi strategici dei prossimi tre e cinque anni», ha affermato il primo cittadino, «c’è il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, il Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, il Piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027, il primo schema di bilancio di previsione 2025/2027. Questo documento rappresenta ciò che concretamente l'amministrazione comunale intende portare avanti nel prossimo futuro all’insegna di quel percorso di riqualificazione urbana e sociale del nostro territorio e della nostra Comunità già intrapreso nei precedenti cinque anni».

Votati all’unanimità i successivi punti all’ordine del giorno, dopo l’esposizione dell’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata Andrea Mangatia in relazione all’adozione delle varianti al Piano di Risanamento C2.1 Giorra per l’edificabilità dell'unico lotto non edificato in via Don Minzoni, e un’altra al Piano Particolareggiato di Zona B, per un immobile in via Tiziano angolo via Cellini. Di particolare rilievo l’ottavo punto, relativo all’individuazione di un’area da destinare all'edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di nuovi alloggi popolari.

© Riproduzione riservata