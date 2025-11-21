Ordinanza dirigenziale per istituire il senso unico alternato nella provinciale 81, sulla litoranea della Marina di Sorso-Platamona – Porto Torres.

Il provvedimento prevede nel tratto interessato un impianto semaforico in corrispondenza del viadotto sul rio Salis al km 2+250. L'ordinanza è stata disposta dalla Città Metropolitana di Sassari con chiusura della corsia di marcia in direzione Castelsardo e l’istituzione del senso unico alternato con semaforo in prossimità della discesa a mare numero otto-La Foce, con limite di velocità a 30 chilometri orari a partire dal km 1+500 fino al km 3+000.

L’ordinanza è stata disposta a seguito delle indagini geotecniche integrative nell’ambito dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza del ponte Silis, sulla strada provinciale 81 dove è stata appurata la necessità di ridurre i carichi diretti su parte dell’impalcato e impedire il passaggio a velocità sostenute dei veicoli. Si tratta di interventi di messa in sicurezza per garantire la viabilità senza rischi e pericoli.

