Scenario da favola a Osilo, il paese dell’alto Logudoro a 13 chilometri da Sassari che, questa mattina, si è risvegliato con un manto di neve che ha ricoperto strade e abitazioni. Nel borgo che si arrampica a oltre 600 metri di altitudine lo spettacolo è assicurato, con i fiocchi di neve che continuano a cadere da stamattina, prima più consistenti poi più radi. Immagini suggestive seppure la neve porta qualche disagio.

Osilo, dominato dal castello dei Malaspina (fine XII secolo) conserva tra le bellezze anche la neve che ricopre la montagna, attrazione per molti, in particolare per i sassaresi che si recano sul posto per immortalare lo splendido paesaggio. Nel paese di circa tremila abitanti, durante la stagione, la neve è ritornata per la seconda volta, così per inaugurare il nuovo anno. La prima risale al novembre 2025, quando un panorama incantato aveva sorpreso in anticipo i residenti.

L'avviso diramato dalla Protezione civile regionale comunica che nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso anche la quota delle nevicate. Di conseguenza si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio nelle zone interne.

