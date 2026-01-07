Il Comune di Porto Torres ha approvato il progetto di fattibilità economica per la riqualificazione di standard comunali, attraverso la realizzazione di un’area sportivo ricreativa nel quartiere del Villaggio Verde. L'intervento è previsto nell'area tra la parrocchia dello Spirito Santo e il rione interessato, opera che nasce nell’ottica di valorizzazione dei quartieri cittadini mediante misure compensative in virtù dell’accordo tra la società Metka- Eng Sardinia srl ed il Comune turritano. Un progetto di ben 418mila euro, che ha avuto il benestare della conferenza di servizi che coinvolge diversi Enti, i quali hanno espresso parere positivo sulla fattibilità della iniziativa.

Il nuovo campo polifunzionale sarà dotato di impianto di illuminazione e di tutte i servizi necessari per garantire efficienza e nuovi spazi in uno dei quartieri, il Villaggio Verde, che si collega alla Cittadella sportiva. Nell’ambizioso piano di riqualificazione dei quartieri si inquadra anche il progetto di rigenerazione urbana, finanziato dalla Regione per 1,5 milioni, destinato alla valorizzazione dei rioni popolosi del Villaggio Satellite e Serra Li Pozzi, che prevede nel primo uno spazio polifunzionale pensato per accogliere diverse attività ricreative e sportive, con aree per il calcio e il basket, oltre al fitness, relax e giochi, e nel secondo la trasformazione di via dell’Asfodelo in un’area polivalente.

