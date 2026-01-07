Ispezione stamattina nell’allevamento di maiali a Caniga. La polizia locale, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i veterinari della Asl, stanno compiendo una ispezione amministrativa già programmata da tempo.

Ieri intanto si è venuti a conoscenza dell’annullamento in autotutela, da parte del Suape, della Dichiarazione Unica Abilitativa a zero giorni presentata dai gestori della ditta lo scorso 25 giugno 2025. Il provvedimento si somma a quelli già pubblicati di giugno e dicembre dello Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia su proposta di provvedimento interdittivo della Città Metropolitana di Sassari.

L’intervento, si legge anche nell’ultimo documento, “è da intendersi privo di titolo abilitativo”, e invita l’interessato “alla eventuale rimozione degli eventuali effetti dell’attività svolta”, intimando “il divieto assoluto di emissioni in atmosfera”. I gestori della struttura potranno adesso rivolgersi alla conferenza dei servizi ma la continuazione dell’attività si fa sempre più complessa.

© Riproduzione riservata