Il teatro comunale di Porto Torres “Andrea Parodi” apre il sipario, sabato 10 gennaio alle ore 20.30, per la presentazione di "Li Curombi", commedia sassarese in due atti di Mario Olivieri ed Ennio Faedda.

In scena la storia della famiglia di un netturbino sassarese che scopre l’omosessualità del proprio figlio, follemente innamorato del suo “lui”. Dopo uno sbandamento iniziale, la famiglia accetta anche le “nozze”, con tutto ciò che ne consegue. Nonostante l’argomento, trattato con grande rispetto, la commedia è per tutti e regala due ore di grandi risate. Scritta nel 1983, è ancora attualissima. Una commedia esilarante dove si alternano colpi di scena e contrasti all'interno della famiglia, un susseguirsi di accuse con il tentativo di affrontare la questione lontano dai pregiudizi.

Lo spettacolo teatrale fa emergere ironia e morale, un tema affrontato con la comicità che caratterizza l'arte di Olivieri. L'evento, a cura dell'associazione culturale Compagnia Teatrale “La Quinta” di Mario Olivieri ed Eleonora Denurra, è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres.

