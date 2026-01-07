Oltre 2mila euro raccolti a Sassari per l’asta dell’Albero di Natale condiviso. La quarta edizione dell’iniziativa ha visto coinvolte decine di persone che, in Vicolo Luigi Luzzatti, hanno acquistato i beni dati in beneficenza e il cui ricavato andrà all’Emporio della solidarietà Braccia tese.

Questo, fondato 10 anni fa e che ora si trova in piazza Mazzotti, è nato per sostenere persone e famiglie del territorio in difficoltà economica e sociale.

Tra gli oggetti e i capi banditi all’asta ci sono la maglia della Torres, data per 200 euro, 160 euro invece la spilla del candeliere d’argento o ancora la feluca universitaria a 150 euro così come la maglia della Dinamo Sassari.

Presenti tra gli altri alla nuova edizione il sindaco, Giuseppe Mascia, l’ex giocatore del Banco di Sardegna Jack Devecchi e l’assessora alle Politche Sociali, Lalla Careddu. “La piccola comunità di via Luzzatti - afferma quest’ultima - ancora una volta riesce a coinvolgere in progetti solidali anche grandi realtà come Torres e Dinamo, al fianco di commercianti e semplici cittadini. L'entusiasmo del sindaco è stato per noi un motore, e oggi tante persone conoscono l'Emporio della solidarietà e sono certa continueranno a sostenerlo”.

