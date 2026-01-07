L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Florinas, in collaborazione con la Cooperativa Serenissima e il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, propone due laboratori di “Rap e videomaking”, dedicati a ragazze e ragazzi residenti dai 12 ai 18 anni.

Due percorsi creativi e coinvolgenti, a cura di Kabaddu e Giocca, pensati per dare spazio alle parole, alle idee e alle emozioni dei più giovani, utilizzando il rap e il videomaking come strumento di espressione, confronto e crescita. Musica, scrittura, video e ritmo diventano così occasioni per raccontarsi e condividere esperienze. Due corsi formativi per andare incontro ai bisogni e alle esigenze delle nuove generazioni, sempre più dediti all'arte e alle espressioni musicali più moderne e tecnologiche. La presentazione dei due percorsi con l’avvio delle iscrizioni si terrà sabato 10 gennaio alle 17.30 presso il centro sociale di Florinas. Un’opportunità per mettersi in gioco, sperimentare e far sentire la propria voce con l'obiettivo di far emergere i giotalenti locali.

