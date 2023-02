Parte da oggi a Sorso il nuovo servizio di raccolta differenziata gestito da Gesenu che si occuperà del servizio di igiene urbana per i prossimi sette anni, dopo essersi aggiudicata la gara di appalto indetta dal Comune.

Il nuovo servizio di raccolta differenziata ha previsto una riorganizzazione generale della raccolta dei rifiuti con l’utilizzo di nuovi contenitori/mastelli, nuovi colori identificativi dei vari rifiuti e tracciabilità dei conferimenti.

I vecchi mastelli/contenitori sono stati sostituiti con una nuova fornitura per la raccolta porta a porta dotata di un Tag Rfid, che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza. Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.

In occasione di questa riorganizzazione del servizio sono stati cambiati i colori di alcuni contenitori con l’obiettivo di uniformare la raccolta differenziata in tutto il territorio. Nello specifico per carta e cartone il nuovo colore sarà il blu e non più il giallo mentre per la plastica il nuovo colore sarà il giallo.

L’Ecosportello garantirà la corretta gestione informatizzata delle attrezzature per la raccolta rifiuti, la consegna dei contenitori, la sottoscrizione/voltura o cessazione dei contratti di comodato d’uso gratuito, la distribuzione del materiale informativo, accoglierà segnalazioni e qualsiasi altro servizio previsto.

Coloro che invece hanno ricevuto un avviso per la consegna dei contenitori carrellati potranno contattare il numero di telefono dedicato che hanno trovato sull’avviso.

