Da grande spiazzo sterrato e incolto ora l'area di via Marina, a Sorso, potrà diventare un vero e proprio parco urbano. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demelas ha aperto ufficialmente il cantiere per la realizzazione del più grande e moderno Parco della Città che si estenderà su un’area di 2,5 ettari, ricompresa tra il parcheggio del cimitero comunale, via Marina e i terreni già di proprietà dell’Ente sui quali insistono gli uffici dei Servizi Sociali, con l’annessa palestra di via Dessì, e la Rsa.

«L’Amministrazione Comunale - queste le parole del primo cittadino - rispettando pienamente il cronoprogramma stringente che si era data ed è riuscita a portare a termine tutte le complesse procedure: dall’acquisizione al patrimonio comunale dell’area interessata all’affidamento dell’incarico per la progettazione fino al via libera al progetto esecutivo».

Un progetto che prevede, tra gli interventi principali, la realizzazione di percorsi naturalistici per passeggiate e attività sportive adeguatamente illuminati, arredi per lo svago, un playground polivalente per sport e spettacoli, un piccolo anfiteatro, un ampio parcheggio riqualificato.

«Verrà consegnato quindi alla fruibilità dell’intera comunità, confidiamo entro un anno al massimo dall’inizio dei lavori, un impianto polifunzionale nel cuore della città per il tempo libero e per molteplici usi culturali e sociali. Dobbiamo ritenerci tutti pienamente soddisfatti e orgogliosi dell’obiettivo che stiamo raggiungendo perché è di quelli strategici che faranno fare un salto di qualità alla nostra città. Ringrazio tutti i miei collaboratori, consiglieri e assessori, nonché lo staff dell’ufficio tecnico comunale che con gli omologhi della Rete Metropolitana e lo Studio di Progettazione incaricato hanno fatto un lavoro straordinario in tempi da record», conclude il primo cittadino.

