Ci sono nuove buone notizie per il comune di Sorso: sono, infatti, in arrivo 7 milioni e 300mila euro per gli interventi di riqualificazione e adeguamento dello schema fognario-depurativo. L’ente di Governo dell’ambito della Sardegna, nei giorni scorsi ha ricevuto il via libera da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a quattro proposte progettuali di assoluta importanza per l’isola, tra cui quella riguardante il territorio di Sorso, inserito nella misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Investimento dedicato a Fognatura e depurazione".

Il progetto ammesso per il territorio di Sorso è finalizzato alla raccolta dei reflui provenienti dagli insediamenti turistici lungo la fascia costiera e dai piccoli impianti di depurazione attualmente installati immediatamente a ridosso della spiaggia.

L’obiettivo è quello di eliminare i rischi ambientali connessi a una gestione dei reflui civili, legati soprattutto al pericolo di inquinamento delle falde, dello Stagno di Platamona e della fascia costiera stessa.

«Un’opera strategica attesa da 16 anni che fa riferimento al secondo lotto - secondo stralcio, “Opere funzionali allo schema fognario-depurativo lungo la fascia costiera”, del cosiddetto progetto Giglio», dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas, «i cui lavori dovranno essere ora affidati tassativamente entro il 31 dicembre 2023, e un obbiettivo al quale abbiamo lavorato sin dall’insediamento della nostra amministrazione che ora si concretizzerà grazie alla capacità di intercettare il finanziamento da 7 milioni di euro a valere sul Pnrr senza il quale l’intervento non avrebbe mai visto la luce».

© Riproduzione riservata