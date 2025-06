Cambia la viabilità nella strada provinciale 29bis, nel tratto ad alto flusso di traffico. La circolazione a senso unico alternato è stato stabilito fino al 30 luglio 2025, nella strada nel territorio di Sorso interessato dai lavori.

Lo ha previsto la Città Metropolitana con una ordinanza dirigenziale disposta per il tratto compreso nella sp 29bis dalla progressiva “Diramazione alla SS 200” (Sorso-Castelsardo), ovvero dal chilometro 2+585 al kilometro 3+120 sul lato destro, e dal km 3+120 al km 3+240 sul lato sinistro, negli orari 8.30 -18.30.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire in piena sicurezza i lavori di posa trasversale e longitudinale di cavi elettrici lungo i tratti indicati da parte di E-Distribuzione Spa. La modifica della viabilità impone l’obbligo della segnaletica per il concessionario e per l’impresa Global Service spa, che dovranno garantire la visibilità dei segnali anche in ore notturne.

© Riproduzione riservata