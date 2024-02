A Sorso nasce il primo Hospice del nord ovest della Sardegna e la prima Rsa della Asl 1.

In seguito all’audit regionale per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale, la Asl di Sassari potrà avere a breve, nella struttura sanitaria polivalente di Via Dessì, a Sorso, 54 posti letto di Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) e 6 posti letto di Hospice. Verrà inaugurato il prossimo 18 marzo. «Due strutture di ricovero da sempre attese nel Nord Sardegna e che sono determinanti per la nostra offerta di servizi di ricovero in risposta alle cronicità al di fuori dei grandi ospedali hub di riferimento. Saranno decisivi nel rispondere al fabbisogno di cura per le post acuzie per persone assistite e per le loro famiglie e per alleggerire la pressione di ricovero nei reparti internistici per acuti», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

«Per la prima volta nella storia della Asl di Sassari abbiamo, in ambito delle nostre strutture, una Rsa e un Hospice, quali strutture sanitarie che rafforzeranno la parità di condizioni di accesso a questa fondamentale tipologia di servizi sanitari della popolazione del Nord Sardegna ad oggi carenti rispetto ai migliori standard nazionali», aggiunge Sensi.

L’immobile, di proprietà dell’amministrazione comunale e in concessione alla Asl di Sassari, e che già ospita i poliambulatori con gli specialisti del Distretto di Sassari, è stato riqualificato per ospitare la Residenza sanitaria assistita e l’Hospice della Asl n. 1: sessanta posti letto distribuiti insieme a tutti i servizi accessori su una superficie di circa 5.000 metri quadri, su quattro piani, circondata da un’area verde e dotata di ampie verande.

