Entra nel vivo la rassegna Sorso Estate 2025, la manifestazione che porta sul palco allestito nel Palazzo Baronale il “Viaggio sotto la Luna – amore, passione ed errore in Grazia Deledda” .

L’evento, in programma venerdì 20 giugno alle ore 20.30 con ingresso libero, non è altro che un monologo teatrale che racconta integralmente “Il paese del vento”, uno dei romanzi meno conosciuti della scrittrice e Premio Nobel per la letteratura, Grazia Deledda. Lo spettacolo, organizzato dall’associazione culturale “20Mila Passi nel Vento” e patrocinato dal Comune di Sorso, è ideato, scritto e interpretato dalla scrittrice Isabella Mastino. Una storia di passione, di errore, di amore, di bruciante umanità.

Una lettura attenta e appassionata tra parole, pensieri ed emozioni di una donna dibattuta fra amore, passione ed errori come spunto di riflessione e messaggio per le donne di oggi. Alla serata interverranno i due maestri di Musica Chiara Cagnoni e Nicolò Vacca.

