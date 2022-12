Saranno tante le iniziative che animeranno Sorso dal 5 dicembre al 6 gennaio: dal Palazzo Baronale che per l’occasione si trasformerà nel Palazzo di BabboNatale ai giochi in Biblioteca, senza tralasciare concerti e castagnate, tombolate e incontri con Babbo Natale, spettacoli di bolle di sapone e laboratori creativi e giornate di orientamento per studenti delle scuole superiori.

«Quello di quest’anno è un cartellone particolarmente ricco - ha dichiarato il sindaco Fabrizio Demelas - all’insegna dell'intrattenimento per i bambini e per le famiglie. Ci saranno tante novità, tra cui quella del Palazzo di Babbo Natale che quest’anno per la prima volta sarà allestito nel suggestivo scenario del Palazzo Baronale dove si potrà assistere a diversi eventi musicali e godere dell'offerta dei mercatini di Natale. L’invito è alla partecipazione, convinti che il Natale possa essere una straordinaria occasione di condivisione, di solidarietà e di promozione del nostro territorio».

«Con Natale in Romangia diamo continuità a tutta la serie di eventi che abbiamo proposto nel corso del 2022 - ha sottolineato l’assessore alla Cultura e al Turismo Federico Basciu - dalla Primavera in Romangia a Sorso estate per chiudere con gli eventi natalizi in cui le iniziative sono dedicate principalmente alle famiglie e ai bambini. Un calendario che coinvolge tutte le associazioni e le attività produttive del territorio, la Biblioteca comunale e gli istituti scolastici non solo cittadini ma anche di Sassari, che saranno protagonisti di alcune giornate di orientamento utili agli studenti di Sorso che si accingono a intraprendere il percorso di studi alle Superiori. Il programma prenderà il via il 5 dicembre ed entrerà nel vivo l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione del Palazzo di Babbo Natale, che rappresenta il vero cuore del nostro programma. Saranno 20 giorni di animazione, laboratori, musica, presentazione di libri, mercatini e percorsi di degustazione dei prodotti tipici locali. Devo ringraziare il sindaco, che supporta e accompagna ogni nostra iniziativa, tutto lo staff amministrativo del settore Cultura, Turismo, Attività produttive e il Servizio tecnico, che hanno lavorato con grande dispendio di energia e spesso con uno sforzo extra perché tutto potesse essere organizzato al meglio e nei tempi».

«Abbiamo visto che quello del Natale in Romangia è un calendario molto nutrito rispetto a quelle che sono le attività - ha aggiunto la dirigente Nicolina Cattari - e riteniamo questa manifestazione molto importante dal punto di vista del marketing territoriale. Ci sarà una attenzione forte alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, con tutta una serie di eventi e di spettacoli. Per fare tutto questo abbiamo sostenuto uno sforzo notevole a livello organizzativo e spero che questa attività di coinvolgimento delle associazioni e dei vari attori del territorio ci dia l’opportunità di diffondere al meglio quella che è la nostra attività, i risultati a cui tendiamo e che ci sia un buon riscontro in termini di partecipazione».

