L’associazione a tutela dell’ambiente Plastic free arriva sino al lungomare di Sorso per restituire decoro alla località di mare.

Con la collaborazione di Patrizia Grandjean e di numerosi volontari, tra cui il neo referente di Sassari Fabrizio Caggiari e Natalia Casula è stato ripulito una buona parte del litorale e le aree adiacenti, da troppo tempo trascurate.

Sono stati raccolti 300 chilogrammi di rifiuti e materiale di ogni sorta, in particolare oggetti di plastica, pericolosa anche per l’ambiente marino e principale causa di morte delle tartarughe Caretta caretta. Una giornata di sole ha accompagnato i volontari che si sono rimboccati le maniche e attrezzati di guanti e buste hanno setacciato la spiaggia raccogliendo ogni tipo di rifiuto.

I partecipanti e gli organizzatori hanno ringraziato Leonardo Pinna, gestore del bar Snack la Tonnara per la collaborazione e il supporto attraverso la disponibilità dell’acqua e la generosa donazione di materiali utili per la raccolta.

Un ringraziamento stato rivolto anche all'associazione Croce Azzurra Sassari per la donazione di guanti e pinze per la raccolta. All’operazione di pulizia ha contribuito anche la società Gesenu Ambiente che presta servizio in collaborazione con il Comune di Sorso.

