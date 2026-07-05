Pubblico delle grandi occasioni, quello che ha partecipato all’inaugurazione del parco di via Papa Giovanni XXIII, a Muros, restituito alla comunità dopo i recenti lavori di riqualificazione. La serata è stata impreziosita dalla presentazione del libro di Laura Lanza, “Le donne di G.A. Sanna”, un’opera che rende omaggio alle figure femminili legate alla storia di Giovanni Antonio Sanna, offrendo una preziosa occasione di riflessione e approfondimento culturale.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del sindaco Federico Tolu, mentre il dialogo con l’autrice è stato condotto da Antonella Cubeddu, coinvolgendo il pubblico in un interessante confronto. L’evento, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale Di Muros, Scuola Cicica di Musica Ischelios e il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas è stato arricchito dalla raffinata esibizione del Geiger Classic Quartet, che con la sua musica ha contribuito a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della serata.

L’inaugurazione del parco ha rappresentato un importante momento di condivisione per la comunità, all’insegna della cultura, della musica e della valorizzazione degli spazi pubblici, conclusosi con un piacevole momento conviviale.

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