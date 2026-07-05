Un ragazzino minorenne è stato arrestato a Olmedo con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio, che risale alla tarda serata di domenica 28 giugno, è stato resto noto solo oggi.

I carabinieri sono intervenuti davanti a un bar dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta rissa con numerose persone coinvolte.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alghero hanno trovato un giovane agonizzante a terra. Al culmine di una lite nata per futili motivi, era stato accoltellato più volte. Soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale civile di Sassari, è stato ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza, non in pericolo di vita.

Le indagini, che si sono avvalse delle testimonianze dei presenti, dei rilievi sulla scena del crimine e dell’analisi delle immagini della videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di identificare il presunto responsabile dell’accoltellamento. Si tratta di un ragazzo minorenne, che è stato rintracciato e portato in caserma e successivamente, dopo le formalità di rito, condotto nel centro di prima accoglienza di Quartucciu.

Trovato e sequestrato anche il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione, lungo 15 centimetri.

(Unioneonline/L)

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