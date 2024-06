Musica, teatro, intrattenimento, spettacolo e percorsi enogastronomici. Nella sala conferenze del Palazzo Baronale è stato presentato il calendario degli eventi di Sorso Estate 2024: tantissimi appuntamenti da giugno a settembre con musica, teatro, intrattenimento, spettacolo, percorsi enogastronomici e culturali. A illustrare il programma il sindaco Fabrizio Demelas, l’assessore alla Cultura, Turismo e Attività produttive Federico Basciu e la dirigente Nicolina Cattari. Si apre con il Billèlera Music Festival, con la direzione artistica del musicista Luigi Frassetto, nella piazza Bonfigli rimessa a nuovo. A seguire, per l’intera estate e fino a settembre, tantissimi appuntamenti che onoreranno le feste dei comitati, e poi il ritorno Sapori e tradizioni, Sorsangeles Fest e la Corsa alla stella, il Carnevale estivo, la Festa dei sapori, il Festival delle Bellezze-Oro di Romangia con protagonista il Moscato Sorso-Sennori, e tanto altro ancora, con attività per tutte le età, Teatro a Palazzo Baronale e incontri nella Biblioteca comunale e all’Infopoint. Tra gli eventi di punta ci sarà l’edizione 2024 di Calici di Stelle mentre una data, a settembre sarà riservata al ‘recupero’ del concertone del Primo maggio, rimandato per allerta meteo”.

«Con riferimento alla ratio e al disegno che stanno dietro questo calendario e l’attività amministrativa, - ha detto il sindaco Fabrizio Demelas - soprattutto in relazione alle politiche culturali e di spettacolo che abbiamo condotto in questi anni e continuiamo a portare avanti - ha aggiunto il Sindaco - voglio sottolineare che tanti di questi eventi sono possibili grazie a una attività politica orientata verso la rigenerazione urbana nella città e nel territorio. Senza quegli interventi e quelle opere - che al di là di aver cambiato il volto della città danno la possibilità alla Amministrazione e alla Comunità di avere delle location più idonee, utili a valorizzare e rilanciare anche dal punto di vista culturale e turistico il nostro territorio - tutto questo non sarebbe stato possibile».

© Riproduzione riservata