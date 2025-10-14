Raid vandalico nei giardini pubblici comunali di Ittiri, dove si è registrato l’ennesimo atto incivile compiuto ai danni delle attrezzature ludiche e delle panchine posizionate nello spazio verde.

I vandali hanno divelto le barre di legno delle panche, alcune sono state spezzate e rese inutilizzabili. «Un gesto che va contro un bene pubblico e contro le persone che ogni giorno scelgono di andare in quegli spazi per trovare relax e divertimento per i propri bambini e non solo», commenta l'amministrazione comunale che, attraverso alcuni progetti di riqualificazione, ha cercato di rendere il luogo a misura di cittadino dotandolo di tavoli, panchine e giochi.

«Purtroppo l'azione di pochi maleducati va a discapito di tutti», sostengono gli amministratori. Inoltre, seppur il parco sia dotato di diversi cestini, si registrano periodicamente l'abbandono di rifiuti di ogni genere.

Il Comune si dichiara pronto a prendere provvedimenti e misure più restrittive. Pertanto si provvederà a regolamentare le modalità di utilizzo e accesso ai giardinetti, soprattutto per salvaguardare il decoro e la funzionalità di quello che è ritenuto un prezioso spazio comune.

