Il Comune di Sorso ha acquistato due nuovi mezzi da destinare alla dotazione della Compagnia Baracellare per le attività operative, le emergenze e la vigilanza nell’ambito delle competenze di ausilio alla Comunità e al territorio.

Grazie a uno specifico contributo della Regione Sardegna messo a bando lo scorso dicembre, il Comune di Sorso ha beneficiato di 99.760 euro per l’acquisto dei veicoli antincendio con serbatoi da 500 litri ed equipaggiamento multifunzione per le diverse necessità operative. Una dotazione di grande importanza per il lavoro della Compagnia Barracellare, sempre in prima linea nella sicurezza della Comunità.

«L’operato della Compagnia barracellare capitanata da Davide Vargiu è un pilastro fondamentale nella tutela del nostro territorio e della sicurezza della Comunità», sottolinea l’assessore alla Protezione Civile, Polizia locale ed amministrativa, Vigilanza ambientale e compagnia barracellare, Andrea Mangatia.

«Grazie all’ausilio di questi nuovi mezzi, - prosegue - dotati di moduli più performanti e versatili, i barracelli potranno affrontare con maggiore efficacia le attività quotidiane e le situazioni di emergenza. Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Piras, responsabile della Polizia Locale, per il prezioso supporto fornito alla Compagnia nell’intero percorso tecnico e amministrativo che ha portato all’ottenimento di questo risultato».

