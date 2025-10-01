Sorso, cocaina nascosta sotto il tappetino dell’auto: spacciatore in arrestoL’uomo è stato fermato dai carabinieri vicino a Largo Cappuccini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arrestato a Sorso per spaccio di cocaina. L’uomo, un 60enne già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato ieri dai carabinieri vicino a Largo Cappuccini dopo che i militari l’avevano notato comportarsi in modo sospetto.
Una prima perquisizione, anche sul veicolo, ha permesso di rinvenire 1,49 di cocaina e 225 euro, nascosti sotto il cambio e il tappetino della autovettura. In casa dell'uomo trovati invece 42,29 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 230 euro in contanti.
La persona, difesa dall'avvocato Andrea Piroddi, è stata condotta stamattina in tribunale a Sassari per la direttissima di rito davanti alla giudice Silvia Masala. Convalidato l’arresto e disposto dal giudice l’obbligo di firma tre volte a settimana in caserma dai carabinieri.