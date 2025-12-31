Sassari in soccorso di cani e gatti. Straordinario successo della raccolta alimentare per gli amici a quattro zampe promossa dalle Guardie zoofile Aeopc che ieri hanno concluso l’iniziativa cominciata il 12 dicembre.

Decine e decine di persone hanno donato cibo, giochi, cucce, pettorine, coperte e tanto altro da destinare agli animali che sono ospiti di canili, rifugi, colonie feline e associazioni del territorio. E tra i benefattori anche i minori, come Francesco che, accompagnato dalla mamma, Alessandra, ha contribuito con i suoi risparmi dimostrando che l’amore per cani e gatti non ha età. “Grazie per quello che fate”, ha detto il giovanissimo agli agenti.

La raccolta ha potuto contare sul fondamentale supporto del settore Ambiente del Comune e dell’assessore, nonché vicesindaco, Pierluigi Salis, che hanno concesso l’autorizzazione e offerto il supporto necessario. A ideare l’iniziativa è stato il capitano Manuel Chessa. “Questa raccolta – ha dichiarato – non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. La mia parte è stata mettere insieme squadra, volontà e passione; insieme ai colleghi continueremo a proporre nuove iniziative a favore degli animali e del territorio”.

E sono stati oltre 320 gli interventi compiuti dalle Guardie zoofile nel corso del 2025, sempre a sostegno degli animali e alle prese con situazioni complesse come nel recente salvataggio del cane Napoleone, che da giorni accudiva il padrone morto nella borgata di Ottava.

I componenti dell’organico sono anche, oltre al maggiore Maurizio Cau, gli agenti Sandra Mura, Loredana Pilo, Silvia Piretta, Fabio Ortu, Maryam Carassino, Patrizia Pintus.

