Un altro stop all’erogazione dell’acqua nel territorio di Porto Torres.

Egas, Ente acque della Sardegna, ha disposto per lunedì 5 gennaio una serie di interventi lungo il tratto di acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza il potabilizzatore di Truncu Reale.A Porto Torres sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nel quartiere di Serra Li Pozzi e Consorzio Asi, nell’area industriale dove sono situate diverse aziende che dovranno subire disagi.

L'interruzione idrica è prevista dalle 7 di lunedì 5 gennaio alle 12 di martedì 6 gennaio. Nel centro abitato non ci saranno interruzioni, grazie alla fornitura dai pozzi di Li Pidriazzi, un sistema che ha permesso alla città di evitare le restrizioni dell'acqua nel periodo di grave siccità. La società Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile negli impianti interessati.

© Riproduzione riservata